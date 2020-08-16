Son dakika haberi | Bursa'da yürüyüş yaparken fenalaşan kişi hayatını kaybetti
Bir son dakika haberine göre Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yolda yürüyüş yaparken rahatsızlanan kişi yaşamını yitirdi.
16.08.2020 14:29 | Son Güncelleme: 16.08.2020 15:41
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yolda yürüyüş yaparken rahatsızlanan kişi yaşamını yitirdi.
Görükle Dumlupınar Mahallesi'nde ikamet eden 30 yaşındaki Ulaş Çelik, yürüyüş için dışarı çıktı.
Evinin yakınında bir süre yürüyen Çelik, fenalaşarak yere yığıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Çelik'in öldüğünü belirledi.
Ulaş Çelik'in cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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Kaynak: AA