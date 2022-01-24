Son dakika haberi... Bursa'da yollar buz pistine döndü, tedbirsiz sürücüler böyle kaza yaptı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Bursa'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yollar buz pistine döndü.

BURSA (İHA) - Bursa'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yollar buz pistine döndü. Rampa aşağıya inmeye çalışan araçlar durmakta, yokuş çıkmaya çalışan araçlar ise çıkmakta zorluk yaşarken; zaman zaman da kayan araçlar kazaya sebep oldu. Bu kaza anları ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Bursa'da yoğun kar yağışı ve etkili olan soğuk hava nedeniyle yollar buz tuttu. Rampadan aşağıya inen araçlar durmakta zorluk çekti. Bazı araçlar da buzlanan yolda kayarken, bazıları da kaza yaparak zor durabildi. Yokuş yukarı gitmekte olan araçlar ise yolun yarısında kar ve buzlanma nedeniyle yolda kalarak kayarak geri indiler. Mahalle sakinlerinden bir vatandaş ise kamyonetinin arkasına iple bağladığı kızakla çocukları karın üzerinde gezdirdi.

Diğer bir görüntüde ise hafif ticari araç virajda buzlanan yolda kayarak istinat duvarına çarparak durabildi.

Öte yandan bir otomobil aşırı hız nedeniyle buzlanan yolda duramayarak başka bir otomobile arkadan çarptı, bu anlar ise bir cep telefon kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. - BURSA