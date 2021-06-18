Son dakika haberi: 34 milyonluk vurgunda 12 kişiye adli kontrol kararı
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Son dakika haberi: 34 milyonluk vurgunda 12 kişiye adli kontrol kararı

İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre 34 milyonluk vurgunda 12 kişiye adli kontrol kararı Bursa'da yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 12 kişiye adli kontrol kararı Bursa'da yasa dışı bahis oynatan ve toplamda 34 milyon liralık para transferi gerçekleştiren 12 şüpheliye Siber Polisi tarafından yapılan eş zamanlı...

34 milyonluk vurgunda 12 kişiye adli kontrol kararı

Bursa'da yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 12 kişiye adli kontrol kararı

BURSA - Bursa'da yasa dışı bahis oynatan ve toplamda 34 milyon liralık para transferi gerçekleştiren 12 şüpheliye Siber Polisi tarafından yapılan eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından, Bursa merkezli, Aydın, Manisa ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucu dijital ortamda gerçekleşen hesap hareketlerini incelemeye alan ekipler yasa dışı bahis oynatan 12 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin hesaplarında yapılan incelemelerde ise, farklı kişilerin hesaplarını kullanıp oyun oynatarak toplamda 34 milyon liralık vurgun yapıldığı ortaya çıktı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 14 adet cep telefonu ve sim kartlar ile 8 adet diz üstü bilgisayar, 4 flaş bellek, 1 adet tablet, 127 adet kredi kartı ele geçirilmişti.

Emniyette işlemleri tamamlanan 12 şüpheli geniş çaplı güvenlik tedbirleri altında adliyeye sevk edildikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haberi: 34 milyonluk vurgunda 12 kişiye adli kontrol kararı
Son dakika haberi: 34 milyonluk vurgunda 12 kişiye adli kontrol kararı
Son dakika haberi: 34 milyonluk vurgunda 12 kişiye adli kontrol kararı
Son dakika haberi: 34 milyonluk vurgunda 12 kişiye adli kontrol kararı
Son dakika haberi: 34 milyonluk vurgunda 12 kişiye adli kontrol kararı
Son dakika haberi: 34 milyonluk vurgunda 12 kişiye adli kontrol kararı
Son dakika haberi: 34 milyonluk vurgunda 12 kişiye adli kontrol kararı
Son dakika haberi: 34 milyonluk vurgunda 12 kişiye adli kontrol kararı
Son dakika haberi: 34 milyonluk vurgunda 12 kişiye adli kontrol kararı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur

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