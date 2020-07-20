Son dakika haberi | Bursa'da uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika güncel haberi... Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bir otomobilde uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin 3 şüpheli yakalandı.
20.07.2020 15:27 | Son Güncelleme: 20.07.2020 15:35
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bir otomobilde uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin 3 şüpheli yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine Dündar ve Altıntaş mahalleleri civarında piknik yapan kişilerin aracında arama yaptı.
Otomobilde yapılan aramalarda bir miktar sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği bulundu.
Gözaltına alınan B.A, S.G. ve F.G, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA