Son dakika haberi | Bursa'da uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı Son dakika güncel haberi... Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bir otomobilde uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin 3 şüpheli yakalandı.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bir otomobilde uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin 3 şüpheli yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine Dündar ve Altıntaş mahalleleri civarında piknik yapan kişilerin aracında arama yaptı.

Otomobilde yapılan aramalarda bir miktar sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği bulundu.

Gözaltına alınan B.A, S.G. ve F.G, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA