Son dakika haberi: Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 12 gözaltı
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Son dakika haberi: Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 12 gözaltı

13.11.2020 14:39 | Son Güncelleme: 13.11.2020 14:42
Son dakika haberi: Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 12 gözaltı

Gelen son dakika haberlerine göre Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 900 gram metamfetamin, 450 gram sentetik kannabinoid, az miktarda çeşitli uyuşturucu maddeler, 4 hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Operasyonda, H.Y, S.D, E.M, C.R, F.S, M.Ç, S.S, Y.K, M.E, Y.G, K.D. ve M.K. gözaltına alındı.

H.Y, S.D, E.M, C.R ve F.S, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Diğer 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin

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