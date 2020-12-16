Son dakika haberi... Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
16.12.2020 17:05 | Son Güncelleme: 16.12.2020 17:09
Son dakika haberleri: Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.
Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.
Bursa İl Jandarm Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Bursa genelinde yapılan uyuşturucu operasyonları sonucu 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda 31 gram esrar, 21 gram kubar ve 20 gram selvia ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı