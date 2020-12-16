Son dakika haberi... Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Jandarm Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Bursa genelinde yapılan uyuşturucu operasyonları sonucu 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda 31 gram esrar, 21 gram kubar ve 20 gram selvia ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı