Son dakika haberi... Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
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Son dakika haberi... Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

16.12.2020 17:05 | Son Güncelleme: 16.12.2020 17:09
Son dakika haberi... Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Son dakika haberleri: Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Jandarm Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Bursa genelinde yapılan uyuşturucu operasyonları sonucu 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda 31 gram esrar, 21 gram kubar ve 20 gram selvia ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA

Son dakika haberi... Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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