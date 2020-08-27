Son dakika haberi... Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı Son dakika gelişmesine göre Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken 4 kilo esrar ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken 4 kilo esrar ele geçirildi. Bursa'da Narkotik ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu madde sattığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise, 4 kilo 100 gram esrar ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheliler, A.E., A.B., H.İ.Ö. ve A.Y'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - BURSA Kaynak: İHA