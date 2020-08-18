Son dakika haberi | Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama Son dakika gelişmesine göre - Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alınırken, 3 kilo sentetik kannabinoid ele geçirildi.

- Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama BURSA - Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alınırken, 3 kilo sentetik kannabinoid ele geçirildi. Ekiplerin şüphelilerin ikamet ve araçlarında yaptıkları aramalarda ise, 3 kilo 100 gram sentetik kannabinoid, 120 gram metamfetamin, 100 adet ectasy hap ele geçirildi. Şüpheliler, Y.N., Y.N. ve Ö.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. Kaynak: İHA