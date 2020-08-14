Son dakika haberi! Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı Son dakika haberleri... BURSA'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

BURSA'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnegöl ilçesinde 3 farklı adrese uyuşturucu kullanan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde bulunan İ.Y., K.D. ve Y.D. yakalanarak, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 2 pompalı av tüfeği, 2 otomatik av tüfeği, kurusıkı tabanca, 2 gram esrar, 1 gram bonzai ve 7 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.Gözaltına alınan 3 şüpheli, haklarında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' ya da 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan işlem yapılarak, serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA