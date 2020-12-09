Uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı
Bursa'da Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı uygulama noktasında durdurulan otomobilde, uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Bursa'da Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı uygulama noktasında durdurulan otomobilde, uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle uygulama yaptıkları Osmangazi ilçesi Soğanlı Kavşağı'nda 34 JT 9432 plakalı otomobili durdurdu. Ekipler, otomobildeki 3 kişiyi, izin belgesi olmadığını tespit edince için araçtan indirdi.
Ceza tutanağı tutulurken kişilerin hareketlerinden şüphelenen ekipler, otomobilde arama yaptı. Aramada poşet içinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle adli işlem uygulanan şüpheliler, uyuşturucu madde bulundurmaktan gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç