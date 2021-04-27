Son dakika: Uyuşturucu bulunan otomobille uygulamadan kaçarken polise aracına çarptılar
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Son dakika: Uyuşturucu bulunan otomobille uygulamadan kaçarken polise aracına çarptılar

Demirören Haber Ajansı / Mehmet İNAN - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre BURSA'da uygulama noktasını görünce ters yönden kaçmaya çalışan içerisinde 2 kişinin bulunduğu otomobil, polis aracına çarptı.

BURSA'da uygulama noktasını görünce ters yönden kaçmaya çalışan içerisinde 2 kişinin bulunduğu otomobil, polis aracına çarptı. Araçta yapılan aramadauyuşturucu e tabanca ile uyuşturucu kullanmak için düzenek ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay saat 22.00 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Avrupa Konseyi Bulvarında meydana geldi. Otosansit istikametine giden Muhammet P. (25) yönetimindeki 34 SG 9466 plakalı otomobil, koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ekiplerinin uygulama yaptığını fark edince ters yöne dönüp kaçmaya başladı. Şüpheli 11 Eylül Bulvarı'na kavşaktan dönüş yaptığı sırada 16 NK 471 plakalı Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne bağlı ekip aracına çarptı. Otomobilden inip kaçmaya çalışan Muhammet P. ve yanındaki Osman E. (24), çarptıkları polis aracındaki polis ekibi tarafından yakalandı.

POLİS DÖKÜLEN UUŞTURUCUYU ELİYLE TOPLADI

Otomobilde yapılan aramada, yaklaşık 100 gram metamfetamin, tabanca ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan düzenek ele geçirildi. Kaza sırasında aracın paspasına dökülen uyuşturucuyu polis memuru eliyle tek tek topladı. Gözaltına alınan şüpheliler Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, Muhammet P.'nin çeşitli suç kayıtlarından aranması olduğu öğrenildi.


Son dakika: Uyuşturucu bulunan otomobille uygulamadan kaçarken polise aracına çarptılar
Son dakika: Uyuşturucu bulunan otomobille uygulamadan kaçarken polise aracına çarptılar
Son dakika: Uyuşturucu bulunan otomobille uygulamadan kaçarken polise aracına çarptılar
Son dakika: Uyuşturucu bulunan otomobille uygulamadan kaçarken polise aracına çarptılar
Son dakika: Uyuşturucu bulunan otomobille uygulamadan kaçarken polise aracına çarptılar
Son dakika: Uyuşturucu bulunan otomobille uygulamadan kaçarken polise aracına çarptılar
Son dakika: Uyuşturucu bulunan otomobille uygulamadan kaçarken polise aracına çarptılar
Son dakika: Uyuşturucu bulunan otomobille uygulamadan kaçarken polise aracına çarptılar
Son dakika: Uyuşturucu bulunan otomobille uygulamadan kaçarken polise aracına çarptılar
Son dakika: Uyuşturucu bulunan otomobille uygulamadan kaçarken polise aracına çarptılar
Son dakika: Uyuşturucu bulunan otomobille uygulamadan kaçarken polise aracına çarptılar
Son dakika: Uyuşturucu bulunan otomobille uygulamadan kaçarken polise aracına çarptılar
Son dakika: Uyuşturucu bulunan otomobille uygulamadan kaçarken polise aracına çarptılar
Son dakika: Uyuşturucu bulunan otomobille uygulamadan kaçarken polise aracına çarptılar
Son dakika: Uyuşturucu bulunan otomobille uygulamadan kaçarken polise aracına çarptılar
Son dakika: Uyuşturucu bulunan otomobille uygulamadan kaçarken polise aracına çarptılar
Son dakika: Uyuşturucu bulunan otomobille uygulamadan kaçarken polise aracına çarptılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet İNAN

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