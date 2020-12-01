Yağmurda kontrolünü kaybetti, kamyonete çarptığı aracı ile uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı
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Yağmurda kontrolünü kaybetti, kamyonete çarptığı aracı ile uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

01.12.2020 13:43 | Son Güncelleme: 01.12.2020 14:11

Yağmurda kontrolünü kaybetti, kamyonete çarptığı aracı ile uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı Kartal marka otomobil yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kamyonete arkadan çarparak uçuruma yuvarlandı Bursa'da yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kamyonete çarparak uçuruma yuvarlanan Kartal marka...

Yağmurda kontrolünü kaybetti, kamyonete çarptığı aracı ile uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

Kartal marka otomobil yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kamyonete arkadan çarparak uçuruma yuvarlandı

BURSA - Bursa'da yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kamyonete çarparak uçuruma yuvarlanan Kartal marka otomobilde iki kişi yaralandı. Araç içinde sıkışan yaralıları Bursa Büyükşehir İtfaiye ekipleri kurtardı.

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Edinilen bilgiye göre, kaza Kestel ilçesi Aksu- Kazancı Mevkisi'nde yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda meydana geldi. Salih Ç. İdaresindeki 16 KM 354 plakala Tofaş Kartal marka otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek, Bayram K. idaresindeki 16 KRC 51 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile çalılık alana uçan otomobilin sürücüsü Salih Ç. ve yanındaki Ali Ç. yaralandı. Araç içinde sıkışan yaralılara olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri müdahale etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri aracın içinde sıkışan yaralıları kurtardı. Kazada yaralanan Salih Ç. ve Ali Ç. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili jandarma tahkikat başlattı.

Kazada, Tofaş Kartal marka otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yağmurda kontrolünü kaybetti, kamyonete çarptığı aracı ile uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı
Yağmurda kontrolünü kaybetti, kamyonete çarptığı aracı ile uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı
Yağmurda kontrolünü kaybetti, kamyonete çarptığı aracı ile uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı
Yağmurda kontrolünü kaybetti, kamyonete çarptığı aracı ile uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı
Yağmurda kontrolünü kaybetti, kamyonete çarptığı aracı ile uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı
Yağmurda kontrolünü kaybetti, kamyonete çarptığı aracı ile uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı
Yağmurda kontrolünü kaybetti, kamyonete çarptığı aracı ile uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı
Yağmurda kontrolünü kaybetti, kamyonete çarptığı aracı ile uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı
Yağmurda kontrolünü kaybetti, kamyonete çarptığı aracı ile uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı
Yağmurda kontrolünü kaybetti, kamyonete çarptığı aracı ile uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı
Yağmurda kontrolünü kaybetti, kamyonete çarptığı aracı ile uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı
Yağmurda kontrolünü kaybetti, kamyonete çarptığı aracı ile uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN AYDIN

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