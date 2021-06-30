Tırın altında sürüklenen kişi öldü
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Tırın altında sürüklenen kişi öldü

Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz - Haberler | Güncel

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde tırın altında yaklaşık 200 metre sürüklenen kişi hayatını kaybetti.

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde tırın altında yaklaşık 200 metre sürüklenen kişi hayatını kaybetti.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Bursa Şehir Hastanesi Kavşağı mevkisinde Bülent M. idaresindeki 34 TH 0164 dorse plakalı tır, sağ şeritte ilerlerken kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi aracın altında kaldı.

Durumu yaklaşık 200 metre sonra fark eden tır sürücüsü aracını durdu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılan kişi, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde aracın altında kalan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri, ölen şahsın tırın altında kalmadan önce de sağ şeritte yattığına dair görgü tanıklarının iddiaları üzerine olayı araştırıyor.

Tırın altında sürüklenen kişi öldü
Tırın altında sürüklenen kişi öldü
Tırın altında sürüklenen kişi öldü
Tırın altında sürüklenen kişi öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz

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