Son dakika haberi | Bursa'da TIR'ın üzerine devrildiği otomobil yandı; 1 ölü, 2 yaralı (3)
Gelen son dakika haberine göre YENİ GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTIBursa'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kazada kontrolden çıkan TIR'ın devrilmesine ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı.
YENİ GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI
Bursa'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kazada kontrolden çıkan TIR'ın devrilmesine ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı. Mobese kamerasınca kaydedilen görüntüde, TIR'ın otomobilin üzerine devrildiği ve yüzlerce metre sürüklendiği görüldü.
Hasan BOZBEY- Mehmet İNAN/ORHANGAZİ (Bursa),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan BOZBEY