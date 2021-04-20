Son dakika haberi | Bursa'da TIR'ın üzerine devrildiği otomobil yandı; 1 ölü, 2 yaralı (3)
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Son dakika haberi | Bursa'da TIR'ın üzerine devrildiği otomobil yandı; 1 ölü, 2 yaralı (3)

Son dakika haberi | Bursa'da TIR'ın üzerine devrildiği otomobil yandı; 1 ölü, 2 yaralı (3)
Demirören Haber Ajansı / Hasan BOZBEY - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre YENİ GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTIBursa'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kazada kontrolden çıkan TIR'ın devrilmesine ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı.

YENİ GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI

Bursa'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kazada kontrolden çıkan TIR'ın devrilmesine ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı. Mobese kamerasınca kaydedilen görüntüde, TIR'ın otomobilin üzerine devrildiği ve yüzlerce metre sürüklendiği görüldü.

Hasan BOZBEY- Mehmet İNAN/ORHANGAZİ (Bursa),


Son dakika haberi | Bursa'da TIR'ın üzerine devrildiği otomobil yandı; 1 ölü, 2 yaralı (3)
Son dakika haberi | Bursa'da TIR'ın üzerine devrildiği otomobil yandı; 1 ölü, 2 yaralı (3)
Son dakika haberi | Bursa'da TIR'ın üzerine devrildiği otomobil yandı; 1 ölü, 2 yaralı (3)
Son dakika haberi | Bursa'da TIR'ın üzerine devrildiği otomobil yandı; 1 ölü, 2 yaralı (3)
Son dakika haberi | Bursa'da TIR'ın üzerine devrildiği otomobil yandı; 1 ölü, 2 yaralı (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan BOZBEY

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