Son dakika haberi! Bursa'da terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddia edilen 8 kişi yakalandı Son dakika gündem haberine göre Bursa'da sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, İnegöl ve Gemlik ilçelerindeki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Kaynak: AA