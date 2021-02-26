Son dakika haberi... Bursa'da tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika habere göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde'deki tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden fabrika çalışanları, itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerince yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın söndürdü. Dumandan etkilenen bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek