Son dakika 3. sayfa: Bursa'da tekstil atölyesinde korkutan yangın - Haberler
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Son dakika 3. sayfa: Bursa'da tekstil atölyesinde korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Bursa'da tekstil atölyesinde korkutan yangın Bursa'da bir tekstil atölyesinde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu.

YILDIRIM, BURSA (İHA) - Bursa'da tekstil atölyesinde korkutan yangın

BURSA - Bursa'da bir tekstil atölyesinde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu. Gökyüzüne yükselen siyah dumanlar şehrin birçok noktasından görüldü.

Alınan bilgiye göre, yangın merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi Vişne Caddesi üzerinde saat 12.00 sıralarında Hasan K.'ya ait iki katlı tekstil atölyesinde meydana geldi. Muhtemelen yakılan sobadan sıçrayan kıvılcımlar, pamuk ve polyester gibi tekstil hammaddelerini tutuşturdu.

Alevler kısa sürede büyüdü. Gökyüzüne yükselen siyah dumanlar ise şehrin bir çok noktasından görüldü. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kısa sürede 5 aracıyla yangına müdahale etti.

Vatandaşlar, söndürme çalışmasına katılan itfaiyecilere dumandan etkilenmemeleri için ayran ikram etti. Bir saatlik çalışmanın ardından yangın tamamen söndürülürken, geriye hurda yığınları kaldı.

Son dakika 3. sayfa: Bursa'da tekstil atölyesinde korkutan yangın

Son dakika 3. sayfa: Bursa'da tekstil atölyesinde korkutan yangın

Son dakika 3. sayfa: Bursa'da tekstil atölyesinde korkutan yangın

Son dakika 3. sayfa: Bursa'da tekstil atölyesinde korkutan yangın
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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