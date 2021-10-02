Son dakika haberi! Bursa'da tekstil atölyesi terasında yangın - Haberler
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Son dakika haberi! Bursa'da tekstil atölyesi terasında yangın

Demirören Haber Ajansı / Derya Evren - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Bursa'da tekstil atölyesi terasında yangın

Gelen son dakika haberine göre BURSA'da, 2 katlı tekstil atölyesinin terasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürüldü.

BURSA'da, 2 katlı tekstil atölyesinin terasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Yıldırım ilçesine bağlı Duaçınarı Mahallesi 8'inci Bahçe Sokak'ta, Hasan K.'ya ait 2 katlı tekstil atölyesinin terasında, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Belirlenemeyen nedenle başlayan yangını fark edenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hemen müdahaleye başlayan itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak, söndürdü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.


Son dakika haberi! Bursa'da tekstil atölyesi terasında yangın

Son dakika haberi! Bursa'da tekstil atölyesi terasında yangın

Son dakika haberi! Bursa'da tekstil atölyesi terasında yangın

Son dakika haberi! Bursa'da tekstil atölyesi terasında yangın

Son dakika haberi! Bursa'da tekstil atölyesi terasında yangın

Demirören Haber Ajansı / Derya Evren - Son Dakika Haberleri
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