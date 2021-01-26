Son dakika haberi... Bursa'da tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberi... Bursa'da tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü

26.01.2021 22:07 | Son Güncelleme: 26.01.2021 22:10
Son dakika haberi... Bursa'da tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika gündem haberi: Bursa'nın İznik ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bursa'nın İznik ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Selçuk Mahallesi Kırgız Sokak'ta bulunan Sedat B'ye ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangın esnasında evde bulunan 4 piknik tüpü de ekiplerce dışarı çıkarıldı.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenol Poyraz

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