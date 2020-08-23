Son dakika haberi! Bursa'da tarihi çarşıda yangın
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Son dakika haberi! Bursa'da tarihi çarşıda yangın

Son dakika haberleri... Bursa'da tarihi çarşıda yangın Bursa'da, Tarihi Hanlar Bölgesi'ndeki işletmede elektrik arızası nedeniyle yangın çıktı.

23.08.2020 17:40 | Son Güncelleme: 23.08.2020 17:45

Bursa'da tarihi çarşıda yangın Bursa'da, Tarihi Hanlar Bölgesi'ndeki işletmede elektrik arızası nedeniyle yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürülürken, bölge esnafı kısa süreli panik yaşadı.

Yangın, saat 16.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Tarihi Hanlar Bölgesi Eski Bakırcılar Çarşısı'nda çıktı. Tarihi çarşıdaki giyim mağazasının ikinci katında, elektrik kontağından çıkan yangında elektrik kablolarının erimesiyle birlikte dumanları fark eden iş yeri çalışanları durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri Tarihi Hanlar Bölgesi'nde önlem alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Tarihi çarşı duman altında kalırken, yangın itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü. İş yerinde hasar meydana gelirken, tarihi çarşıdaki bazı işletmeler ise yoğun duman nedeniyle dükkanını kapatmak zorunda kaldı.

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Son dakika haberi! Bursa'da tarihi çarşıda yangın

Kaynak: DHA

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