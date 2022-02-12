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Son dakika haberi | Bursa'da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa haberi... Bursa'da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var Bursa'nın Nilfüfer ilçesinde Akademik Odalar Yerleşkesi girişinde silahlı çatışma yaşandı.

BURSA (İHA) - Bursa'da Silahlı Çatışma : Ölü ve yaralılar var

BURSA - Bursa'nın Nilfüfer ilçesinde Akademik Odalar Yerleşkesi girişinde silahlı çatışma yaşandı. Edinilen ilk bilgiye göre olayda başından vurulan bir erkek şahıs hayatını kaybederken iki kadının da yaralandığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevkedildi.

Son dakika haberi | Bursa'da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberi | Bursa'da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberi | Bursa'da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

silahlı çatışma, Bursa, 3. Sayfa, Haberler

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