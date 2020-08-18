Son dakika haberi... Bursa'da silah imalathanesine baskın Son dakika habere göre Bursa'da silah imalathanesine baskın Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından baskın yapılan silah imalathanesinde 1 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da silah imalathanesine baskın

BURSA - Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından baskın yapılan silah imalathanesinde 1 kişi gözaltına alındı. Çok sayıda silah yapımında kullanılan ekipmana el konuldu.

Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Samanlı Mahallesinde bulunan bir silah imalathanesine yapılan baskın sonucu M.A. isimli bir kişi gözaltına alındı. Şüphelinin imalathane ve ikametinde yapılan aramalarda ise, 4 adet tabanca gövdesi, 5 adet sürgü kapağı, 6 adet şarjör, 2 adet matkap, 1 adet silah çevirme için kullanılan torna makinası ve çok sayıda silah imalatında kullanılan iç mekanizma parçaları ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi.

Şüpheli M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bursa E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA