Son dakika haberi... Bursa'da şehitler dualarla anıldı

Son dakika haber: Bursa'da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Gününde şehitler unutulmadı.

Bursa'da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Gününde şehitler unutulmadı.

Bursa Valiliğinin düzenlediği törende Pınarbaşı Şehitliğinde program düzenlendi. Programa Bursa Valisi Yakup Canpolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve şehit aileleri katıldı. Şehit mezarlarının başında dualar okundu. Ayrıca şehit ailelerine karanfil hediye edildi. Program yapılan dualarının ardından sona erdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı