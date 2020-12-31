Son dakika haberi: Bursa'da sahte içki operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bursa'nın Gemlik, İnegöl ve Orhangazi ilçelerinde yılbaşı öncesi gerçekleştirilen operasyonlarda 185 litre etil alkol ve 587 litre sahte içki ele geçirildi.