Sağanak yağış kazaya neden oldu: 7 yaralı

Sağanak yağış kazaya neden oldu: 7 yaralı Bursa'da sağanak yağış sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Sağanak yağış kazaya neden oldu: 7 yaralı

BURSA - Bursa'da sağanak yağış sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Bursa - İzmir karayolu İzmir istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yağış sonucunda kayganlaşan yolda duramayan otomobil önündeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle öndeki araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Çok sayıda sağlık ekibinin sevk edildiği kazada yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 7 yaralı ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur