Son dakika haberi! Bursa'da polisin kovaladığı otomobilden atlayarak kaçmaya çalışan kişi yakalandı
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Son dakika haberi! Bursa'da polisin kovaladığı otomobilden atlayarak kaçmaya çalışan kişi yakalandı

Son dakika haberi! Bursa'da polisin kovaladığı otomobilden atlayarak kaçmaya çalışan kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde, polisin "dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobilden atlayan kişi gözaltına alınırken, sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, polisin "dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobilden atlayan kişi gözaltına alınırken, sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri kapsamında devriye gezen polis ekipleri, 16 ANR 815 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya başlayan otomobildekilerle yaklaşık 30 dakikalık kovalamaca yaşandı.

Bir süre sonra araçtan atlayarak yaya olarak kaçmaya çalışan Mustafa K, ekipler tarafından yakalandı. Hamidiye Mahallesi Şentürk Sokak'ta otomobili bırakıp kaçan sürücünün ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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