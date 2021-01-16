Son dakika haberi | Bursa'da plastik enjeksiyon fabrikasındaki yangına müdahale ediliyor
16.01.2021 21:01 | Son Güncelleme: 16.01.2021 21:04
Son dakika haber: Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Tahtalı Mahallesi'ndeki plastik enjeksiyon fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Polis ekiplerinin bölgede güvenlik önlemi aldığı yangına, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin