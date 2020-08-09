Son dakika haberi: Bursa'da otomobil takla attı: 1 yaralı
Son dakika haberlerine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaygan zeminde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.
09.08.2020 14:27 | Son Güncelleme: 09.08.2020 15:22
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaygan zeminde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.
Hamza Tok idaresindeki 15 NY 313 plakalı otomobil, Bursa-Ankara kara yolu Mezit Mahallesi mevkiinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı.
Kazada yaralanan sürücü Tok, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA