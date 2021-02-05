Ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı; 3 yaralı
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Ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı; 3 yaralı

05.02.2021 22:55 | Son Güncelleme: 05.02.2021 23:29
Ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı; 3 yaralı

BURSA'nın Orhaneli ilçesinde, otomobil ile ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

BURSA'nın Orhaneli ilçesinde, otomobil ile ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Orhaneli ilçesi, Göktepe mevkisinde meydana geldi. Ali A. yönetimindeki 16 E 6229 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Şaban B. yönetimindeki 26 RE 883 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonucu araçlar hurdaya dönerken, iki aracın sürücüsü ile birlikte otomobilde bulunan bir kişi de yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu jandarma ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 3 yaralıyı ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırdı. Bir süreliğine kısmen trafiğe kapanan yolda, jandarma ekipleri önlemler alarak trafiğin kontrollü geçişini sağladı.Kaza yerine gelen çekiciler tarafından araçların kaldırılmasıyla, Orhaneli yolu yeniden trafiğe tamamen açıldı. Jandarma ekipleri, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.


Ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı; 3 yaralı
Ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı; 3 yaralı
Ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı; 3 yaralı
Ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı; 3 yaralı
Ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı; 3 yaralı
Ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı; 3 yaralı
Ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı; 3 yaralı
Ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı; 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Huzeyfe ÖZDEMİR

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