Son dakika haberi: Bursa'da orman yangınına müdahale ediliyor Bir son dakika haberine göre Bursa'nın Kestel ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. İlçeye bağlı kırsal Gölbaşı Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bursa-Ankara kara yoluna yakın bir bölgeden yükselen alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Dumanların kentin doğusundaki birçok noktadan görülebildiği yangın bölgesine ekipler gönderildi. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu alevler kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sabah saatlerine kadar sürebileceği belirtildi. Kaynak: AA