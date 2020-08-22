Son dakika haberi: Bursa'da orman yangını kontrol altına alındı
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Son dakika haberi: Bursa'da orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika gündem haberine göre Bursa'nın Mudanya ilçesi Dereköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Son dakika haberi: Bursa'da orman yangını kontrol altına alındı
22.08.2020 19:52 | Son Güncelleme: 22.08.2020 19:55

Bursa'nın Mudanya ilçesi Dereköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Mudanya ilçesi Dereköy Mahallesi'nde 16.45 sıralarında çıkan yangın itfaiye ve orman bölge müdürlüğüne bağlı ekiplerin gayretleri sonucunda 19.15'te kontrol altına alındı. Balıkesir ve Bursa Orman Bölge Müdürlüklerinden gelen helikopterlerle müdahale edilen orman yangınına karadan da Bursa Büyükşehir Belediye itfaiye ekipleri ve orman bölge müdürlüğü ekipleriyle kontrol altına alındı. 6-7 hektarlık kızılçam ağaçlarının bulunduğu alanda etkili olan yangına gece boyunca soğutma çalışmaları devam edecek. Helikopterler en yakın Nilüfer Göleti'nden su alarak yangının büyümesinin önüne geçti. Nilüfer Belediyesi su tankerleri de yangının söndürülmesi için destek oldu.

Yangının çıkış sebebi ile ilgili çalışma yapılırken, bölgede kamp ve piknik yapan vatandaşların yangını çıkarmış olabileceğinin üstünde duruluyor.

Bursa Valiliği de yangınla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "16.45'te Bursa Orman İşletme Müdürlüğü Mudanya Şefliği, Dereköy Çekrice mahallesi ormanlık alanda yangına derhal müdahale yapılmış olup, Orman Bölge Müdürlüğümüze ait 11 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 4 su ikmal aracı, 2 helikopter, 3 dozer, 3 treyler, 4 hizmet aracı, 6 teknik personel, 6 muhafaza memuru ve 70 yangın söndürme işçisi ile ilk müdahale yapılarak söndürme çalışmalarına başlanılmıştır. Ayrıca, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ait 5 su tankeri ve 15 personel olmak üzere toplam 30 araç ve 97 personelle ile müdahale edilmektedir. Meydana gelen orman yangının çıkış sebebi araştırılmaktadır. Yangın kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmalarına devam edilmektedir" denildi.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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