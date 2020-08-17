Son dakika haberi | Bursa'da orman yangını (5)
Son dakika gelişmesine göre 10 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜBursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, saat 14.00 sıralarında başlayan orman yangını, 3,5 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınırken, yaklaşık 10 hektarlık alan zarar gördü.
17.08.2020 18:46 | Son Güncelleme: 17.08.2020 19:39
10 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ
Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, saat 14.00 sıralarında başlayan orman yangını, 3,5 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınırken, yaklaşık 10 hektarlık alan zarar gördü.Yangından etkilenen ormanlık alan havadan görüntülenirken, ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları da devam ediyor.
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Kaynak: DHA