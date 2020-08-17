Son dakika haberi: Bursa'da orman yangını (3)
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Son dakika haberi: Bursa'da orman yangını (3)

Son dakika haberine göre UYUŞTURUCU KULLANDIĞI APARAT ALEV ALMIŞBursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde saat 14.00 sıralarında başlayan ve kontrol altına alma çalışmalarına devam edilen yangının nedenini belirlemek için Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.

Son dakika haberi: Bursa'da orman yangını (3)
17.08.2020 17:31 | Son Güncelleme: 17.08.2020 17:35

UYUŞTURUCU KULLANDIĞI APARAT ALEV ALMIŞ

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde saat 14.00 sıralarında başlayan ve kontrol altına alma çalışmalarına devam edilen yangının nedenini belirlemek için Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Yangının hemen ardından ekipler, bölgeye yakın güvenlik kameralarını inceledi. Yangının çıkış noktasında hafif ticari aracın bulunduğunu tespit eden ekipler, aracı bulmak için çalışma başlattı. Hafif ticari araç, merkez Nilüfer ilçesi Küçük Sanayi mevkisinde durduruldu. Araçtaki şüpheli V.O., yangını çıkardığı gerekçesiyle gözaltına alındı.V.O.'nun emniyetteki ilk ifadesinde, "Uyuşturucu içmek için ormanlık alana girdim. Uyuşturucuyu yaktığım aparat bir anda alev aldı. Panikle aparatı elimden atıp, olay yerinden kaçtım" dediği öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.


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Kaynak: DHA

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