Son dakika haberi: Bursa'da orman yangını (2) Son dakika haberlerine göre YANGIN KONTROL ALTINDABursa Valiliği, Büyükorhan ilçesinde çıkan orman yangını hakkında açıklama yaptı.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Bursa Valiliği, Büyükorhan ilçesinde çıkan orman yangını hakkında açıklama yaptı. Yangının kontrol altına alındığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İlimiz Büyükorhan ilçesi Sarnıç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına 3 helikopter, 20 arazöz ve ilçe belediye araçları ile müdahale edilmektedir. Yangın kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmalarına devam edilmektedir. Yangının olduğu bölge yerleşim yeri açısından risk oluşturmamaktadır."

Kaynak: DHA