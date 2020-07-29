Son dakika haberi: Bursa'da orman yangını (2)
Son dakika haberlerine göre YANGIN KONTROL ALTINDABursa Valiliği, Büyükorhan ilçesinde çıkan orman yangını hakkında açıklama yaptı.
29.07.2020 17:54 | Son Güncelleme: 29.07.2020 20:04
YANGIN KONTROL ALTINDA
Bursa Valiliği, Büyükorhan ilçesinde çıkan orman yangını hakkında açıklama yaptı. Yangının kontrol altına alındığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İlimiz Büyükorhan ilçesi Sarnıç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına 3 helikopter, 20 arazöz ve ilçe belediye araçları ile müdahale edilmektedir. Yangın kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmalarına devam edilmektedir. Yangının olduğu bölge yerleşim yeri açısından risk oluşturmamaktadır."
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Kaynak: DHA