Son dakika haberi: Bursa'da okul öncesi uyuşturucu temizliği Bir son dakika haberine göre - Bursa'da okul öncesi uyuşturucu temizliği Narkotikten okul öncesi temizlik operasyonu Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan okul öncesi uyuşturucu temizlik operasyonunda gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı.

- Bursa'da okul öncesi uyuşturucu temizliği

Narkotikten okul öncesi temizlik operasyonu

BURSA - Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan okul öncesi uyuşturucu temizlik operasyonunda gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı.

Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın bizzat yönettiği operasyonda okulların açılmasına sayılı günler kala yapılan uyuşturucu operasyonunda, 2 kilogram metamfetamin, 150 gram esrar, 100 gram sentetik kannabinoid, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar kokain, 3 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait çok sayıda fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeğe ait çok sayıda kartuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinden elde edildiği tespit edilen yüklü miktarda nakit para ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, M.K., S.E., İ.P., S.A., D.K., İ.F.Ü., E.M. ve O.D. uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmaktan suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA