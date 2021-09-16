Son dakika haberi! Bursa'da okul çevrelerinde drone destekli 470 jandarmayla denetim yapıldı
AA / Mustafa Bikeç - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberine göre Bursa'da jandarma ekipleri, drone destekli okul çevresinde denetim gerçekleştirdi.
Bursa'da jandarma ekipleri, drone destekli okul çevresinde denetim gerçekleştirdi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri öncülüğünde 470 jandarmanın katılımıyla eğitim öğretimin güvenli ortamda sürdürebilmelerini sağlamak için okul çevrelerinde denetim yaptı.
Motorlu asayiş timleri, köpek timleri, çevre koruma timleri ve trafik timlerinin destek verdiği denetimlerde ekipler, öğrenci ve öğretmenleri de bilgilendirdi.
Öğrenciler jandarma ekiplerine yoğun ilgi gösterdi.
AA / Mustafa Bikeç - Son Dakika Haberleri