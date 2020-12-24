Son dakika haberi... Bursa'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü
24.12.2020 20:53 | Son Güncelleme: 24.12.2020 20:56
Son dakika gündem haberi... Bursa'nın İnegöl ilçesinde, iki katlı ahşap binada çıkan yangın söndürüldü.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, iki katlı ahşap binada çıkan yangın söndürüldü.
Mahmudiye Mahallesi, Suyolu Caddesi'ndeki metruk binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler, yangını yandaki evlere sıçramadan söndürdü. Bina, yangının ardından kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek