Son dakika haberi: Bursa'da metruk binada 2. yangın: Alev alev yanan bina kamerada - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Bursa'da metruk binada 2. yangın: Alev alev yanan bina kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bursa'da metruk binada 2. yangın: Alev alev yanan bina kamerada Bursa'da metruk bir bina 2. defa alev alev yandı.

BURSA (İHA) - Bursa'da metruk binada 2. yangın: Alev alev yanan bina kamerada

BURSA - Bursa'da metruk bir bina 2. defa alev alev yandı. O anlar kameralara yansıdı.

Yangın, Gemlik ilçesi Hamidiye Mahallesi Yavuz sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde kullanılmayan metruk bir bina henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. Kısa sürede alevler evin her tarafını sararken çevrede görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale ederek söndürdü.

Öte yandan metruk binanın 2.'nci defa alev alev yandığı öğrenildi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Son dakika haberi: Bursa'da metruk binada 2. yangın: Alev alev yanan bina kamerada

Son dakika haberi: Bursa'da metruk binada 2. yangın: Alev alev yanan bina kamerada

Son dakika haberi: Bursa'da metruk binada 2. yangın: Alev alev yanan bina kamerada

İhlas Haber Ajansı / Hurşit Topal - 3. Sayfa

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Yangın, Bursa, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title