Son dakika haberi: Bursa'da metruk binada 2. yangın: Alev alev yanan bina kamerada

BURSA (İHA) - Bursa'da metruk binada 2. yangın: Alev alev yanan bina kamerada

BURSA - Bursa'da metruk bir bina 2. defa alev alev yandı. O anlar kameralara yansıdı.

Yangın, Gemlik ilçesi Hamidiye Mahallesi Yavuz sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde kullanılmayan metruk bir bina henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. Kısa sürede alevler evin her tarafını sararken çevrede görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale ederek söndürdü.

Öte yandan metruk binanın 2.'nci defa alev alev yandığı öğrenildi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.