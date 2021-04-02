Son dakika haberi | Bursa'da metruk bina yanarak küle döndü
Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: BURSA'nın İnegöl ilçesinde kullanılmayan 2 katlı ahşap binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde kullanılmayan 2 katlı ahşap binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Bina, yangında kullanılamaz hale geldi.
Yangın, saat 15.30 sıralarında Sinanbey Mahallesi, Suadiye Sokak'ta kullanılmayan 2 katlı ahşap binada çıktı. Alevler, kısa sürede binayı sardı. Alevleri gören mahalle sakinleri durumu İnegöl İtfaiyesi'ne bildirdi. Yangın, kısa sürede adrese gelen itfaiye ekiplerince çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. Yangında, bina kullanılamaz hale geldi.Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ