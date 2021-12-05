Son dakika haberi! Bursa'da meslek liseleri Covid-19 antijen test kiti üretti

BURSA (DHA) - BURSA'da Mustafa Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğinde Covid-19 hızlı antijen test kiti üretildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, onay işlemi tamamlandığında antijen kitinin artık okullarda öğretmen ve öğrenciler tarafından kullanılabileceğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Bakanlık Covid-19 salgın sürecinde mesleki eğitimin üretim kapasitesini harekete geçirdi. Böylelikle maskeden dezenfektana, solunum cihazından maske makinesine kadar çok sayıda ürün meslek liseleri tarafından üretildi. Meslek liseleri, pek çok alanda imza attığı ilklere bir yenisini daha ekledi ve eş değerlerine göre çok daha düşük maliyetli Covid-19 antijen test kiti üretti. Üretim, Bursa Mustafa Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve aynı zamanda Ar-Ge merkezi olan Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğinde yapıldı.

Antijen kitinin kullanım onay sürecini de başlattıklarını kaydeden Özer, "Üretimin ilk müjdesini 11 Ekim 2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı'mız vermişti. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yaptığımız başvurunun değerlendirilme süreci devam ediyor. Onay işlemi tamamlandığında artık okullarımızda öğretmen ve öğrencilerimiz, ürettiğimiz antijen kitlerini kullanabilecekler. Başarılarından dolayı Bursa İl Milli Eğitim Müdürümüz Serkan Gür ve çalışma arkadaşlarını kutluyorum" diye konuştu.