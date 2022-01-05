Son dakika haberi: Bursa'da lise öğrencisi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika haberi: Bursa'da lise öğrencisi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Bursa'da lise öğrencisi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
AA / Şenol Poyraz - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Bursa'nın İznik ilçesinde Kovid-19 tedavisi gören lise öğrencisi yaşamını yitirdi.

İZNİK, BURSA (AA) - Bursa'nın İznik ilçesinde Kovid-19 tedavisi gören lise öğrencisi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, bir süre önce Kovid-19'a yakalanan lise öğrencisi Ahmet Bektaş, İznik Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Durumu ağırlaşınca Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Bektaş, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bektaş'ın cenazesi İznik Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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AA / Şenol Poyraz - Son Dakika Haberleri

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