Son dakika haberi... Bursa'da Kovid-19 hastalarına "izolasyon denetimi"
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Son dakika haberi... Bursa'da Kovid-19 hastalarına "izolasyon denetimi"

Gelen son dakika haberine göre Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konan hastalar ve temaslılar, evlerinde polisle sağlık ekiplerince denetlendi.

Son dakika haberi... Bursa'da Kovid-19 hastalarına
14.08.2020 18:45 | Son Güncelleme: 14.08.2020 19:22

Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konan hastalar ve temaslılar, evlerinde polisle sağlık ekiplerince denetlendi.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı "Sağlık İçin, Hepimiz İçin" genelgesi doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince Kovid-19 teşhisi konan hastalar ve temaslıların evlerine gidilip denetim gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda, Yıldırım İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bazı adreslerde izolasyon denetimleri yaptı.

Denetimlerde İl Sağlık Müdürlüğünden evlerinde izolasyona tabi tutulan kişilerin bilgilerini alan ekipler, izolasyon şartlarına uyulup uyulmadığını takip ederek gerekli bilgilendirmelerde bulundu.

Yıldırım İlçe Sağlık Müdürü Ferhat Ekinci, gazetecilere yaptığı açıklamada, pandemi sürecinde filyasyon ekipleriyle yoğun şekilde çalıştıklarını söyledi.

Son 10 gündür evlerinde izole edilen pozitif hastalar ve temaslıların kurulan izleme timleriyle kontrol edildiğini belirten Ekinci, şöyle konuştu:

"Buradaki amacımız, izole olarak evde kalması gereken pozitif hastalar ve temaslıların topluma çıkıp hastalığı yaymalarını engellemek. Bursa genelinde İl Emniyet Müdürlüğümüz ile bu denetimleri sıkı bir şekilde yapmaktayız. Çok yoğun ihlallerle şu anda karşılaşmamaktayız. Yaklaşık her gün 100 haneyi ziyaret edip ve hastalara evde kalarak izole olmaları konusunda bilgi vermekteyiz. Sorunları varsa onları da not alıp müdahaleyi yapmaktayız."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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