Son dakika haberi... Bursa'da kısıtlamayı ihlal edip polisten kaçan 5 kişi gözaltına alındı
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Son dakika haberi... Bursa'da kısıtlamayı ihlal edip polisten kaçan 5 kişi gözaltına alındı

13.12.2020 01:03 | Son Güncelleme: 13.12.2020 01:06
Son dakika haberi... Bursa'da kısıtlamayı ihlal edip polisten kaçan 5 kişi gözaltına alındı

Son dakika gelişmesine göre Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasında polisin "dur" ihtarına uymayıp otomobille kaçan 5 zanlı yakalandı.

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasında polisin "dur" ihtarına uymayıp otomobille kaçan 5 zanlı yakalandı.

Osmangazi ilçesi Demirtaş Yolu Caddesi'nde trafodan hırsızlık yapıldığı ihbarı alan polis ekipleri, inceleme için bölgeye gitti.

Olayın gerçekleştiği yerden bir aracın çıktığını gören polisler, "dur" ihtarında bulundu. Uyarıya rağmen otomobille kaçan 5 zanlı kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

Yapılan incelemede aracın çalıntı olduğunu tespit eden ekipler, gözaltına aldıkları S.A, C.K, D.A, B.K. ve B.A'yı ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

Zanlılara ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir

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