Kısıtlamayı ihlal ederek polisle tartışan sürücü gözaltına alındı
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Kısıtlamayı ihlal ederek polisle tartışan sürücü gözaltına alındı

02.01.2021 22:07 | Son Güncelleme: 02.01.2021 22:45

Bursa'nın İnegöl ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen ve polislere zorluk çıkaran sürücü gözaltına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen ve polislere zorluk çıkaran sürücü gözaltına alındı.

Nuri Doğrul Caddesi üzerinde denetim yapan polis ekipleri, 16 KAC 50 plakalı otomobili durdurdu ve kimlik tespiti yapmak istedi. Alkollü olduğu iddia edilen şüpheli E.Ö. kendisine ceza kesilmemesini istedi. Polis ekiplerine zorluk çıkaran zanlı gözaltına alındı.

Araç ise belgelerindeki eksikler nedeniyle çekiciyle otoparka çekilerek, trafikten men edildi.

Sigara almaya çıktığını söyleyen kişiye para cezası

İnegöl ilçesinde Doğu Garajı mevkisinde uygulama yapan ekipler, bisikletiyle giden S.C'yi durdurarak kimlik tespiti yaptı.

Sigara almak için dışarı çıktığını ifade eden S.C'ye kısıtlamayı ihlal ettiğinden dolayı 3 bin 150 lira para cezası uygulandı.

Kısıtlamayı ihlal ederek polisle tartışan sürücü gözaltına alındı
Kısıtlamayı ihlal ederek polisle tartışan sürücü gözaltına alındı
Kısıtlamayı ihlal ederek polisle tartışan sürücü gözaltına alındı
Kısıtlamayı ihlal ederek polisle tartışan sürücü gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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