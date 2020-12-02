Son dakika haberi: Bursa'da kısıtlamaya uymayan ve polislere saldıran iki kardeş gözaltına alındı
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Son dakika haberi: Bursa'da kısıtlamaya uymayan ve polislere saldıran iki kardeş gözaltına alındı

02.12.2020 03:03 | Son Güncelleme: 02.12.2020 03:06
Son dakika haberi: Bursa'da kısıtlamaya uymayan ve polislere saldıran iki kardeş gözaltına alındı

Son dakika gelişmesine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden iki kardeş, kendilerine ceza yazan polislere saldırdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden iki kardeş, kendilerine ceza yazan polislere saldırdı.

Edinilen bilgiye göre, Huzur Mahallesi'nde devriye gezen ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan Harem U. ile ağabeyi Sabır U'yu evlerine gitmeleri konusunda uyardı.

Uyarıyı dikkate almayan iki kardeş, kendilerine cezai işlem yapmak isteyen polislere önce hakaret etti, ardından da saldırdı.

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Polisler Sabır U'yu gözaltına alırken, Harem U. ise olay yerinden kaçtı. Mahallede arama çalışması başlatan polis ekipleri, kısa sürede Harem U'yu da yakalayarak gözaltına aldı.

Yaşanan arbede nedeniyle 3 polisin hafif şekilde yaralandığı, polislerden birinin parmak kemiğinin kırıldığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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