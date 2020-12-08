Son dakika haber... Bursa'da kısıtlamada pompalı tüfekle yakalandı
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Son dakika haber... Bursa'da kısıtlamada pompalı tüfekle yakalandı

08.12.2020 08:33 | Son Güncelleme: 08.12.2020 08:50

Bir son dakika haberine göre Bursa'da kısıtlamada pompalı tüfekle yakalandı Bursa'da uyuşturucudan sabıkalı şahıs pompalı tüfekle yakalandı Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan bir şahıs polis ekiplerinin uygulama noktasında pompalı tüfekle yakalandı.

Bursa'da kısıtlamada pompalı tüfekle yakalandı

Bursa'da uyuşturucudan sabıkalı şahıs pompalı tüfekle yakalandı

BURSA - Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan bir şahıs polis ekiplerinin uygulama noktasında pompalı tüfekle yakalandı.

Olay merkez Nilüfer İlçesi Görükle Mahallesinde meydana geldi. Ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri Bursa'nın birçok noktasında denetim gerçekleştirdi. Görükle uygulama noktasında saat 22: 30 sıralarında Fadıl T. idaresindeki 16 ADN 508 plakalı otomobili durdurdu. Ekiplerin izin belgesini isteğini olumsuz olarak cevaplayan Fadıl T.'nin hareketlerinden şüphelenen ekipler araçtan inmesini istedi. Ekiplerin Genel Bilgi Toplama sorgusunu yaparken otomobilde yapılan aramada 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Fadıl T.'ye kısıtlamayı ihlal etmekten ve ruhsatsız silah bulundurmak suçlarından toplamda 4 bin lira idari para cezası uygulandı. Öte yandan Fadıl T.'nin uyuşturucu madde bulundurmak suçundan kaydının olduğu öğrenildi.

Fadıl T. ekipler tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Son dakika haber... Bursa'da kısıtlamada pompalı tüfekle yakalandı
Son dakika haber... Bursa'da kısıtlamada pompalı tüfekle yakalandı
Son dakika haber... Bursa'da kısıtlamada pompalı tüfekle yakalandı
Son dakika haber... Bursa'da kısıtlamada pompalı tüfekle yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ KAMUR

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