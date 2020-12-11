Son dakika haberi | Kına ve düğünle ilgili kısıtlamaya uymayanlara para cezası
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Son dakika haberi | Kına ve düğünle ilgili kısıtlamaya uymayanlara para cezası

11.12.2020 10:21 | Son Güncelleme: 11.12.2020 10:32

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bursa'nın Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kına ve düğünlerle ilgili kısıtlamalara uymayan 30 kişiye idari para cezası verildi.

Bursa'nın Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kına ve düğünlerle ilgili kısıtlamalara uymayan 30 kişiye idari para cezası verildi.

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Namık Kemal Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda kına eğlencesi düzenlendiği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine söz konusu adrese giden ekipler, eğlenceyi durdurdu. Polis işletme sahibi S.T. ile kınayı düzenleyen T.D'nin de aralarında bulunduğu 16 kişiye 50 bin 400 lira lira ceza uyguladı.

Yıldırım ilçesindeki bir salonda da kısıtlamalara aykırı şekilde düğün yapıldığını belirleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri söz konusu adrese gitti.

Polis, işletme sahibi C.K. ile düğünü düzenleyen M.A.K'nin de aralarında bulunduğu 14 kişiye toplam 44 bin 150 lira idari para cezası verdi.

Her iki işletme hakkında da adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Son dakika haberi | Kına ve düğünle ilgili kısıtlamaya uymayanlara para cezası
Son dakika haberi | Kına ve düğünle ilgili kısıtlamaya uymayanlara para cezası
Son dakika haberi | Kına ve düğünle ilgili kısıtlamaya uymayanlara para cezası
Son dakika haberi | Kına ve düğünle ilgili kısıtlamaya uymayanlara para cezası

Kaynak: Anadolu Ajansı

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