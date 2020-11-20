Son dakika haberi: Bursa'da kendilerini "polis" olarak tanıtan ve dolandırıcılık yapan 5 kişi yakalandı
Son dakika haberi: Bursa'nın İnegöl ilçesinde yabancı uyruklu kişilerin evlerine giderek, kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddia edilen ikisi kadın 5 kişi kovalamaca sonrası yakalandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yabancı uyruklu kişilerin evlerine giderek, kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddia edilen ikisi kadın 5 kişi kovalamaca sonrası yakalandı.
Kendilerini polis olarak tanıtan 5 kişi, yabancı uyruklu kişilerin evlerine girerek ziynet eşyalarını ve paralarını alarak ikametlerden ayrıldı.
Haber verilmesi üzerine emniyet ekipleri, söz konusu şüpheliler üzerinde çalışma gerçekleştirdi. Bursa-Ankara kara yolu Mesudiye Mahallesi mevkisinde zanlıların otomobilini tespit eden ekipler, "dur" ihtarında bulundu.
Polislerden kaçan şüpheliler, Şehitler Mahallesi civarında araçlarının tekerleğinin patlaması üzerine yaya olarak kaçmaya başladı.
Tarım arazileri içinde kaçmaya çalışan zanlılar, polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.
Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek