Son dakika haberi... Bursa'da kamyonun üzerinden geçtiği kamyonetteki yolcu öldü
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Son dakika haberi... Bursa'da kamyonun üzerinden geçtiği kamyonetteki yolcu öldü

Son dakika gündem haberi... BURSA'nın Orhaneli ilçesinde termik santrale kömür taşıyan dev kamyon, pikap kamyonetin üzerinden geçti.

Son dakika haberi... Bursa'da kamyonun üzerinden geçtiği kamyonetteki yolcu öldü
02.09.2020 01:11 | Son Güncelleme: 02.09.2020 01:15

BURSA'nın Orhaneli ilçesinde termik santrale kömür taşıyan dev kamyon, pikap kamyonetin üzerinden geçti. Kamyonetin sürücüsü araçtan atlayıp kurtulurken, araçta bulunan Sinan Durak (28) hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Orhaneli Termik Santralin kömür havzasında meydana geldi. Termik Santralde çalışan Sinan Durak, şirkete ait pikap kamyonetin sürücüsü ile birlikte kömür sahasını kontrole çıktı. Kömür havzasına giden dar yoldan santrale çıkan kamyonet, karşı yöhden gelen kömür ve hafriyat taşıyan İ.A. idaresindeki kamyonla kafa kafaya geldi. Kamyonet sürücüsünün araçtan atlayarak canını kurtardığı kazada kamyon durmayarak kamyonetin üzerinden geçti. Tonlarca ağırlığındaki kamyonun üzerinden geçtiği kamyonet demir yığını haline dönüştü. Araçta bulunan Demir ise demir yığını arasında sıkıştı.

Santral çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla otomobilden çıkarılan Durak'ın sağlık ekiplerinin kontrolü sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.  

Jandarma ekiplerinin olay yerinde incelemesinin ardından Orhaneli Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı. Hayatını kaybeden 1 çocuk babası Sinan Durak'ın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Durak'ın yarın Çöreler köyünde toprağa verileceği öğrenildi.


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Kaynak: DHA

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