Son dakika haberi: Bursa'da kamyonun 2 kişinin mobilya indirdiği kamyonete çarpması güvenlik kamerasında
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Son dakika haberi: Bursa'da kamyonun 2 kişinin mobilya indirdiği kamyonete çarpması güvenlik kamerasında

06.01.2021 15:39 | Son Güncelleme: 06.01.2021 15:42
Son dakika haberi: Bursa'da kamyonun 2 kişinin mobilya indirdiği kamyonete çarpması güvenlik kamerasında

Son dakika gelişmesine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 kişi, yol kenarında koltuk takımı indirdikleri kamyonete başka bir aracın çarptığı kazayı yara almadan atlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 kişi, yol kenarında koltuk takımı indirdikleri kamyonete başka bir aracın çarptığı kazayı yara almadan atlattı.

Selim O. kullandığı 16 J 2034 plakalı kamyoneti, Mahmudiye Mahallesi İbrahim Şembel Sokak'ta yol kenarına park etti.

Daha sonra Selim O. ve yanındaki kişi, koltuk takımını bir dükkana taşımaya başladı. Bu sırada bir kamyon, söz konusu kamyonete ve park halindeki tıra çarparak uzaklaştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Selim O. ve yanındaki kişi, kazadan yara almadan kurtuldu.

Çevredeki güvenlik kamerasınca da görüntülenen olayın ardından kamyonun sürücüsünün bulunması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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